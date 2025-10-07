Rzeczpospolita: PGZ планирует в два раза увеличить производство ПЗРК Piorun

Польша поставляет ракетные комплексы в Норвегию, США, Эстонию, Латвию и Молдавию

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Польский оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) планирует к 2029 году увеличить ежегодное производство ПЗРК Piorun ("Молния") с нынешних 1,3 тыс. штук до 2,6 тыс. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"В течение нескольких лет мы планируем увеличить производство [этих ПЗРК] по крайней мере в два раза", - приводит издание слова представителя PGZ Яцека Матушака.

По данным газеты, в настоящее время Польша поставляет ПЗРК Piorun в Норвегию, США, Эстонию, Латвию и Молдавию.

Польская армия закупила 600 пусковых установок и 3,5 тыс. ракет для них.

ПЗРК Piorun способен поражать воздушные цели типа вертолетов на расстоянии 6 км.

Производство ПЗРК Piorun началось на предприятии Mesko, входящим в PGZ, в 2019 году. Тогда годовая продукция составила 300 таких ПЗРК.