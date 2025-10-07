В ходе визита Путина в Таджикистан будут подписаны несколько документов

Российский лидер будет находиться в республике 8-9 октября

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 7 октября. /ТАСС/. Ряд межгосударственных и межправительственных документов планируется подписать в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Таджикистан, который состоится 8-9 октября. Об этом сообщил МИД республики.

"8-9 октября с государственным визитом Республику Таджикистан посетит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В ходе визита запланированы возложение венков к памятнику Исмоилу Сомони, переговоры в форматах тет-а-тет и в расширенном составе, а также подписание ряда межгосударственных и межправительственных документов", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

По итогам переговоров пройдет пресс-конференция лидеров Таджикистана и России.