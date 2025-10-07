Politico: главы Калифорнии и Иллинойса пригрозили выйти из ассоциации штатов

Гэвин Ньюсом и Джей Роберт Прицкер раскритиковали использование Вашингтоном Нацгвардии без разрешения руководителей штатов

Глава Калифорнии Гэвин Ньюсом © Mario Tama/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Главы Калифорнии и Иллинойса Гэвин Ньюсом и Джей Роберт Прицкер пригрозили выйти из объединяющей все штаты США Национальной ассоциации губернаторов, если руководители других штатов не выступят против осуществляемого федеральными властями развертывания войск Нацгвардии в американских городах. Оба губернатора направили соответствующие письма всем своим коллегам, сообщила газета Politico.

Ньюсом и Прицкер критикуют использование Нацгвардии Вашингтоном без разрешения глав штатов, называя его "беспрецедентным посягательством" на их самостоятельность. Они обвинили двухпартийный орган в бездействии и молчании. "Ассоциация потеряла свой голос и свое предназначение перед лицом нападок администрации [президента США Дональда] Трампа на демократические нормы, включая попытки подорвать суверенитет штатов, защищаемый Десятой поправкой [к Конституции США]", - заявил в своем письме Ньюсом. Главы Калифорнии и Иллинойса также призвали других губернаторов-демократов выйти из ассоциации, если Национальная ассоциация не выступит против действий Трампа.

Как отмечает Politico, Ньюсом и Прицкер являются основными потенциальными кандидатами на пост президента США от Демократической партии на выборах 2028 года.

Основанная в 1908 году Национальная ассоциация губернаторов объединяет руководителей всех штатов и территорий США. Орган выступает коллективным представителем губернаторов перед федеральными властями в вопросах национальной политики.

Трамп в сентябре заявил, что бойцы Национальной гвардии будут переброшены в Чикаго - крупнейший город Иллинойса, но не уточнил, когда именно они будут введены. Глава Соединенных Штатов не раз критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки этот город превратился в "адскую дыру". Прицкер в свою очередь заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу.

В калифорнийском Лос-Анджелесе 6 июня этого года начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Трамп, минуя Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на Трампа и Хегсета. Апелляционный суд, в свою очередь, разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Лос-Анджелесе.