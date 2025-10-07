Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе обсудят вопросы региональной безопасности

Саммит пройдет во Дворце нации под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона

ДУШАНБЕ, 7 октября. /ТАСС/. Лидеры государств СНГ на саммите в Душанбе 10 октября рассмотрят вопросы региональной и глобальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана.

По ее данным, лидеры стран Содружества обсудят "актуальные вопросы международной повестки дня, включая вопросы региональной и глобальной безопасности". Саммит пройдет во Дворце нации под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Кроме того, особое внимание будет уделено дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества. По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, "направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате", говорится в сообщении.