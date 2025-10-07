Реклама на ТАСС
Лидер "Нацобъединения" допустил отставку Макрона, если он не распустит парламент

Жордан Барделла подчеркнул, что его партия готова управлять Францией, если одержит победу в ходе возможного досрочного голосования
Редакция сайта ТАСС
07:37

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© AP Photo/ Aurelien Morissard, Pool

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон может оказаться вынужденным уйти в отставку, если он откажется распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Такое мнение в эфире телеканала BFMTV выразил лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

"У него не будет выбора, - отметил глава партии, лидером парламентской фракции которой является Марин Ле Пен. - В первую очередь я прошу его распустить Национальное собрание, а если он этого не пожелает, то ясно, что мы придем к единственно возможному варианту".

Барделла подчеркнул, что его партия готова управлять страной, если одержит победу в ходе возможного досрочного голосования. При этом, по его словам, "Национальное объединение" готово как к президентским, так и к парламентским выборам.

Ранее Макрон неоднократно заявлял, что не уйдет в отставку до окончания его президентского срока в 2027 году.

6 октября французские СМИ опубликовали результаты нескольких опросов общественного мнения, большинство участников которых выступают за то, чтобы Макрон досрочно сложил с себя полномочия президента из-за глубокого политического кризиса в стране.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина. В понедельник вечером Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до среды новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны". В случае провала этих переговоров он пообещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера. 

