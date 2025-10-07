Сальвини рассчитывает поехать в Москву после завершения конфликта на Украине

Министр инфраструктуры Италии рассказал, что выступает за расширение торговых площадок

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр инфраструктуры Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини рассчитывает посетить Москву после завершения конфликта на Украине. В интервью газете Corriere della Sera он высказался за расширение торговых площадок.

"В целях защиты и продвижения продукции итальянских компаний этим летом я побывал в Китае и Японии, вскоре отправлюсь в Египет и Абу-Даби, рассчитываю скоро поехать в Вашингтон и, когда закончится война, в Москву. Италия обязана выстраивать мосты и сближать народы, как это всегда делала", - сказал политик, отвечая на вопрос о вводимых США пошлинах на пасту.

Ранее он неоднократно заявлял, что Россия не представляет опасности для Европы. В его партии сохраняется скептическое отношение к направлению оружия Киеву, хотя, будучи частью правящей коалиции, "Лига" продолжает голосовать в парламенте за продолжение помощи Украине, в том числе военной. Сальвини крайне резко отзывается о предложениях о направлении военных на Украину, заявляя, что "там никогда не будет ни одного итальянского военного".

В самом начале конфликта Сальвини, еще не будучи в правительстве, пытался поехать в Москву. Как сообщали итальянские СМИ, он обращался в российское посольство за помощью в покупке билетов, когда прямое авиасообщение было прекращено. У "Лиги" был подписан меморандум о сотрудничестве с "Единой Россией", который формально аннулирован не был.