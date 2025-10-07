Правящая партия Грузии: республика воздерживается от выдворения некоторых послов

Действия дипломатов европейских стран содержат явные признаки вмешательства во внутренние дела государства, отметил лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кирцхалия

ТБИЛИСИ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Грузии воздерживаются от выдворения некоторых послов западных стран, несмотря на их вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил глава парламентской фракции правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия.

"В последние годы, особенно после начала войны на Украине, мы видим, как действия аккредитованных в Грузии западных послов, в том числе, конкретных стран Европы и стран - членов ЕС, вышли за все дипломатические границы и содержат явные признаки вмешательства во внутренние дела государства", - заявил Кирцхалия на брифинге.

Как отметил Кирцхалия, обществу, которое справедливо требует от властей принять меры против таких недипломатичных и недружеских действий, следует пояснить, почему власти поводят терпеливую политику и воздерживаются от "принятия резких решений, в том числе, выдворения посла той или иной страны". По словам Кирцхалии, что выдворение послов будет контрпродуктивным до тех пор, пока "решение о назначении послов принимает управляемая "дипстейтом" евробюрократия".

Также глава фракции пояснил, что выдворение посла какой-либо страны вызовет целый ряд дипломатических шагов, что повлияет на отношения между странами. "Поэтому, исходя из того, что рано или поздно влияние "дипстейта" в Европе ослабнет, признаки чего понемногу появляются в целом ряде стран и среди их населения, остаемся в режиме односторонней дружбы, так как считаем, что сегодняшняя ситуация временная, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы заявления и действия послов или евробюрократов навредили партнерским и дружеским отношениям с ЕС и странами Европы", - заявил Кирцхалия.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие свержение власти в этот день, со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция в ночь на 5 октября задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти, а также 13 участников штурма.

Власти Грузии неоднократно обвиняли западных послов в том, что они поддерживают радикальных активистов. Также некоторые послы встречались с оппозицией перед запланированной ей акцией протеста, целью которой изначально было заявлено "мирное свержение власти".