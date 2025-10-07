Посол США в Израиле заявил, что для возвращения заложников из Газы сделают все

Стороны достигли соглашения о возвращении 48 живых и погибших заложников, включая 2 американских граждан

Редакция сайта ТАСС

Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби © Kevin Dietsch/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. США приложат все усилия для возвращения из сектора Газа всех 48 израильских заложников, включая 2 американских граждан. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби.

"Благодаря президенту США Дональду Трампу было достигнуто соглашение об освобождении и возвращении оставшихся 48 заложников - живых и погибших - из застенков Газы, утешении семей и создании условий для прочного мира. Мы молимся и продолжаем прилагать все усилия для возвращения домой 48 заложников, включая двух граждан США, чтобы они могли воссоединиться со своими близкими", - написал он в соцсети X по случаю второй годовщины атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Позднее в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.