США потратили на военную помощь Израилю $21,7 млрд за два года

Эта цифра не отражает десятки миллиардов долларов по соглашениям о продажах вооружений, которые будут оплачены и поставлены в ближайшие годы, отмечается в исследовании Costs of War Project при Университете Брауна

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. За два года конфликта в секторе Газа американское правительство потратило $21,7 млрд на военную помощь Израилю. Об этом говорится в докладе исследовательского центра Costs of War Project при Университете Брауна.

Эта цифра не отражает десятки миллиардов долларов по соглашениям о продажах вооружений, которые будут оплачены и поставлены в ближайшие годы, отмечается в исследовании. Указывается, что американское вооружение, боеспособные самолеты, ударные и транспортные вертолеты играют главную роль в операциях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильской полиции в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и за их пределами.

По подсчетам специалистов, США потратили дополнительно $9,65-12,07 млрд на военные операции Израиля в регионе с 7 октября 2023 года. Общая сумма американских расходов за два года военных конфликтов с участием Израиля составляет порядка $33,77 млрд и продолжает расти, резюмируют специалисты.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.