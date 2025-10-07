Генсек ООН призвал ХАМАС перестать выдвигать условия для освобождения заложников

Организация по-прежнему непоколебима в своей приверженности поддержанию мира, отметил Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал палестинское движение ХАМАС немедленно вернуть из сектора Газа всех заложников, не выдвигая никаких условий.

"Немедленно освободите заложников без каких-либо условий. Положите конец страданиям. Это гуманитарная катастрофа, масштабы которой немыслимы. Немедленно прекратите военные действия в Газе, Израиле и регионе. Перестаньте заставлять мирных жителей расплачиваться за это жизнью и будущим", - написал он в X по случаю второй годовщины атаки ХАМАС на Израиль.

По словам Гутерриша, план президента США Дональда Трампа по Газе "дает возможность, которой необходимо воспользоваться, чтобы положить конец этому трагическому конфликту". "ООН по-прежнему непоколебима в своей приверженности поддержанию мира", - добавил он.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Позднее в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

6 октября в Египте состоялся новый раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа. По сведениям телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", консультации прошли "в позитивной атмосфере" и, как ожидается, продолжатся 7 октября. По словам Трампа, Израиль и ХАМАС "очень-очень близки" к заключению соглашения.

По данным телеканала Sky News Arabia, ХАМАС на возобновившихся переговорах потребовал от Израиля прекращения огня и вывода войск из жилых кварталов анклава до начала обмена заложников. Как отмечает агентство Maan, радикалы также настаивают на включении в списки палестинцев, которые должны быть освобождены в обмен на заложников, шестерых наиболее авторитетных своих сторонников, отбывающих длительные и пожизненные сроки в израильских тюрьмах. По информации агентства, это требование ХАМАС - один из наиболее сложных вопросов и может затруднить достижение соглашения между сторонами.