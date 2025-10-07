Helsingin Sanomat: Стубб обсудит с Трампом поставки финских ледоколов

Президент Финляндии и премьер-министр республики Петтери Орпо посетят Вашингтон 9-10 октября

Президент Финляндии Александер Стубб © Carl Court/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр республики Петтери Орпо обсудят с президентом США Дональдом Трампом покупку финских ледоколов американской стороной во время встречи в Белом доме, запланированной с 9 по 10 октября. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на два неназванных источника.

Издание указывает, что финская сторона рассчитывает по итогам встречи заключить многомиллионное соглашение с Береговой охраной США. На данный момент неизвестно, какие ледоколы может закупить американская сторона. По информации газеты, стоимость крупной модели судна может варьировать от €600 до €800 млн в зависимости от комплектации. Цена за ледокол среднего размера обычно составляет от €400 до €500 млн.

Согласно планам Финляндии, суда могут производиться на заводах в Хельсинки и прибрежном городе Раума на западе страны.

В июле Стубб заявил, что его страна поставит в Соединенные Штаты несколько ледоколов до окончания президентского срока Трампа в 2029 году. В июне американский президент также заявил, что обсуждает с финским коллегой поставку около 15 ледоколов, отметив, что один из них "доступен уже сейчас".

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. У России, как заявлял в 2022 году Пентагон, более 50 таких судов. У США имеется лишь 2 ледокола - Polar Star и Healy. США, Канада и Финляндия заключили в июле 2024 года трехсторонние договоренности, касающиеся строительства на национальных верфях ледоколов и продвижения этих судов на мировом рынке.