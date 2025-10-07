Экс-президент Армении Кочарян счел процесс ее принятия в ЕС имитацией

При этом Роберт Кочарян назвал нерациональными действия Еревана по отдалению от России и переориентации на Запад

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает имитацией инициированный армянскими властями процесс вступления в ЕС.

"Смотрите, сегодня выдвинут имитационный процесс по вступлению в ЕС. Я говорю, имитационный, поскольку есть четкий процесс по вступлению в Евросоюз. <…> Но делаются декларативные заявления, создается имитация. Если не ошибаюсь, вчера в МИД Армении было создано управление по евроинтеграции. Очень интересный процесс, нет евроинтеграции, но есть управление по евроинтеграции", - заявил бывший президент Армении (1998-2008 года) на пресс-конференции в Ереване. При этом он назвал нерациональными действия властей Армении по отдалению от России и переориентации на Запад. "И здесь я не вижу рационализма. Евроинтеграции еще не видно, но уже пытаются отдалиться от РФ, зачем это делают, я не могу объяснить", - сказал Кочарян.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.

Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.