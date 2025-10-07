Вучич не видит смысла говорить с США о санкциях против NIS

Президент Сербии отметил, что будут переговоры с Россией

Президент Сербии Александар Вучич

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Белграду "не о чем больше говорить" с Вашингтоном по вопросу дальнейших отсрочек введения американских санкций против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), вместо этого будут переговоры с Россией о будущем концерна. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич.

"Не будет ни отдыха, ни сна, будет много трудностей и сложных решений, но мы постараемся защитить нашу страну. С другой стороны, я надеюсь, что компания не уволит большое количество сотрудников. В любом случае, мы будем говорить с русскими обо всем, потому что с американцами нам больше не о чем говорить", - сказал Вучич журналистам.

Президент Сербии также отметил, что Евросоюз присоединится к американским ограничительным мерам в отношении NIS, а хорватский оператор Адриатического нефтепровода компания JANAF в ближайшее время прекратит поставки сырья по нему.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября. Вучич сообщил 5 октября , что у компании больше нет шансов на новую отсрочку.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

Нефтепровод JANAF соединяет терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией. Как ранее заявлял премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, через JANAF поставляется в Сербию 95% потребляемой ею нефти. Он также сообщал, что Загреб рассчитывает на изменения в структуре собственности NIS для ее вывода из-под санкций США и продолжения сотрудничества с оператором JANAF.