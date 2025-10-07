Глава ФБР США заявил об увольнениях в ведомстве

Сокращения последовали после сообщений о слежке за конгрессменами со стороны предыдущего руководства

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател в связи с сообщениями о слежке за членами Конгресса со стороны предыдущего руководства ФБР объявил о последовавших увольнениях в ведомстве.

"Прозрачность важна, а подотчетность критически важна, - написал он в Х. - В связи с последними данными о необоснованной слежке за членами Конгресса со стороны предыдущего руководства ФБР мы уже предприняли следующие действия: уволили сотрудников <...> и начали расследование, в рамках которого будут приняты дополнительные меры по привлечению к ответственности". Пател также напомнил, что ранее было ликвидировано подразделение ФБР, которое занималось расследованием дела о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на документ ФБР, попавший в его распоряжение, сообщил, что бывший спецпрокурор США Джек Смит, работавший по делу о штурме здания Конгресса в 2021 году, отслеживал личные переписки и звонки сенаторов-республиканцев. По информации телеканала, Смит и его подчиненные смогли получить доступ к телефонным данным чиновников в 2023 году, когда пост президента США занимал Джо Байден.

В сентябре глава Белого дома Дональд Трамп обвинил сотрудников ФБР в подстрекательстве во время штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.