Дочь Корвалана: действия Запада на Украине могут привести к большой войне

Вивиен Корвалан выразила надежду на то, что удастся избежать полномасштабных конфликтов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Действия стран Запада на Украине способны привести к ненужной большой войне. Об этом в интервью ТАСС заявила дочь лидера чилийских коммунистов Вивиен Корвалан.

"С тех пор, как начался весь этот заговор США против Украины, мы можем сказать, что находимся в ситуации конфликта, который, безусловно, может перерасти в полномасштабную войну, - сказала она. - Более того, на мой взгляд, Соединенные Штаты уже воюют с Венесуэлой на протяжении многих лет в той или иной форме, и я очень надеюсь, что мы сможем спастись от новых войн. Все происходящее сейчас на Украине или в секторе Газа - это ужасные военные ситуации".

Вивиен Корвалан отметила, что ей бы хотелось, чтобы мировые лидеры смогли договориться о глобальном мире. Она также выразила надежду на то, что удастся избежать полномасштабных войн. "Но мы все хотим мира. Надеюсь, что у нас не будет полномасштабных войн", - заключила она.

О лидере чилийских коммунистов

Луис Корвалан - чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1958-1989). После прихода к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом Луис Корвалан был арестован, несколько лет провел в заключении. СССР возглавил международную кампанию за его освобождение. В 1976 году в результате договоренности между советскими и чилийскими властями при посредничестве США Луис Корвалан был обменян на советского диссидента Владимира Буковского и получил политическое убежище в Советском Союзе, в 1988 году официально вернулся в Чили.

