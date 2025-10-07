Латвия продлила закрытие неба у границы с Россией и Белоруссией

Обозначенное пространство останется закрытым в темное время суток с 20:00 до 07:00 до особого распоряжения

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 7 октября. /ТАСС/. Воздушное пространство Латвии у восточной границы страны с Россией и Белоруссией останется закрытым в темное время суток с 20:00 до 07:00 (совпадает с мск) до особого распоряжения. Об этом заявил министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс.

"Учитывая инциденты с нарушением воздушного пространства в других странах НАТО, а также то, что ограничения воздушного пространства дают возможность Национальным вооруженным силам проводить более детальное наблюдение за воздушным пространством, моделировать применение дронов и противодроновых систем, размещать и тренировать мобильные боевые подразделения, принято решение продолжить частичное закрытие воздушного пространства Латвии в темное время суток", - приводит слова главы ведомства портал гостелерадио LSM.

Ранее власти Латвии в период до 8 октября решили закрывать в ночное время воздушное пространство над границами страны, в том числе с Россией и Белоруссией, для полетов на высотах до 6 км. Как отмечали ТАСС в латвийской авиадиспетчерской службе, полеты в указанной зоне в установленное время и на высотах до 6 км могут быть допущены только по разрешению военного руководства республики.