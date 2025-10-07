Глава Минобороны Сирии сообщил о соглашении с курдами о полном прекращении огня

Реализация соглашения начнется немедленно, отметил Мурхаф Абу Касра

БЕЙРУТ, 7 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра сообщил о достижении соглашения с курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС) о немедленном прекращении огня по всем линиям соприкосновения.

"Только что провел встречу с [командующим СДС] Мазлюмом Абди в Дамаске. Мы договорились о всеобъемлющем прекращении огня по всем линиям [соприкосновения] и во всех точках дислокации сил на севере и северо-востоке Сирии", - написал Абу Касра на своей странице в X. По его словам, реализация соглашения начнется немедленно.

Ранее сирийская газета Al Watan информировала о состоявшихся в Дамаске переговорах между курдской делегацией и новыми сирийскими властями, которые были посвящены возобновлению диалога между сторонами с целью выполнения ранее достигнутых договоренностей об урегулировании ситуации на севере и северо-востоке страны. По данным издания, командующего СДС Абди принял президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Переговоры прошли на фоне обострившейся ситуации в городе Алеппо, где в ночь с понедельника на вторник произошли столкновения между курдскими формированиями и сирийскими войсками после того, как власти блокировали проезды в курдские кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд.

В марте президент Сирии на переходный период аш-Шараа и командующий СДС Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы должны влиться до конца года в состав регулярной сирийской армии. Стороны договорились, что все подконтрольные курдам гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке республики, перейдут под власть новой администрации в Дамаске. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды, в частности, настаивали на создании децентрализованной системы управления, которая предоставит им широкие административные полномочия на северо-востоке Сирии. Со своей стороны сирийское правительство потребовало, чтобы северо-восточные регионы в административном и военном плане подчинялись центральной власти.