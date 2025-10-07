Bloomberg: для НАТО сбивать дроны оказалось дороже них самих

Агентство отмечает, что в поисках решений альянс, вероятно, будет опираться на опыт Украины, которая для борьбы с БПЛА использует, в частности, мобильные радары, сети акустических датчиков и собственные дроны-перехватчики

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Страны НАТО столкнулись с проблемой высокой стоимости перехвата беспилотников в рамках разрабатываемого европейскими государствами проекта "стены дронов" на восточных границах Евросоюза, которая в разы превышает ценность самих БПЛА. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что на данный момент все доступные НАТО решения для отражения атак дронов требуют применения систем вооружений, стоимость которых значительно превышает стоимость потенциальных целей. В результате странам альянса придется рассчитывать "стоимость уничтожения" при принятии решения об уничтожении аппаратов. Существующие системы ПВО, такие как IRIS-T или NASAMS, эффективны, но предназначены для более крупных целей. В частности, самолетов или крылатых ракет. Кроме того, их развертывание на всей протяженности восточных границ ЕС потребует колоссальных затрат.

В публикации говорится, что в поисках решений НАТО, вероятно, будет опираться на опыт Украины, которая для борьбы с дронами использует мобильные радары, сети акустических датчиков, собственные дроны-перехватчики и специально разработанное мобильное приложение. Ряд европейских стран, включая Великобританию и Германию, уже заключили контракты на разработку подобных систем с искусственным интеллектом. Кроме того, страны альянса рассматривают внедрение лазерных систем. Многие оборонные компании уже разработали прототипы подобных комплексов, однако технические сложности препятствуют массовому внедрению технологии.

Ключевым элементом "стены дронов" могут также стать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные подавлять каналы управления беспилотниками. Однако, как подчеркивается в материале, такие комплексы сами по себе очень дорогие, в связи с чем европейские страны неохотно применяют их для отражения атак беспилотников.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство стран ЕС будет "решительным и единым". Проект "стены дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.