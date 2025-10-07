Foreign Affairs счел блефом слова о готовности Европы отправить Киеву войска

Авторы публикации признают, что размещение войск НАТО на Украине будет означать прямое вмешательство альянса в конфликт с Россией

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Заявления лидеров европейских стран о якобы готовности направить воинский контингент на Украину и предоставить ей гарантии коллективной обороны по образцу 5-й статьи Устава НАТО не заслуживают доверия и нереалистичны. Такое мнение высказывается в статье журнала Foreign Affairs, характеризующей эти высказывания как браваду и иллюзии.

Авторы публикации фактически признают, что размещение войск НАТО на Украине будет означать прямое вмешательство альянса в конфликт с Россией. Союзники по блоку в последние годы "упорно отказывались" от военного столкновения с РФ и не будут делать этого сейчас. Поэтому Киеву не следует рассчитывать на отправку каких-либо войск со стороны США и Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что гарантии безопасности для Украины не могут включать обязательства по защите со стороны НАТО. Американский лидер заявил, что "будет какая-то форма безопасности", добавив, что в основном безопасность Киева должны гарантировать европейские страны.

В сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран "коалиции желающих" подтвердили готовность участвовать в отправке военных контингентов на Украину после установления перемирия. Позже Болгария, Италия, Польша, Румыния, Хорватия и Япония заявили об отсутствии у них таких намерений.

Как отмечал президент России Владимир Путин, силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. Он также заявил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.