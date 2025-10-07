TASR: глава Минобороны Словакии исключил поставку военной помощи Украине

Роберт Калиняк отметил, что Братислава будет передавать Киеву только гуманитарные грузы

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк © AP Photo/ Petr David Josek

БРАТИСЛАВА, 7 октября. /ТАСС/. Словакия в рамках 14-го пакета помощи будет поставлять на Украину только гуманитарные грузы, военные поставки исключены. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщило информационное агентство TASR.

"Пакет помощи Украине - гуманитарное дело", - привело агентство слова министра. "Мы верны тому, что всегда говорим. Мы сказали четко, что мы уже никогда не будем дарить оружие и подобные вещи Украине, а будем продолжать оказывать [поддержку продукцией] нелетального [характера], гуманитарную помощь", - подчеркнул Калиняк.

Украина в свою очередь предлагает республике, согласно TASR, технологии по борьбе с БПЛА.

Министр раскритиковал оппозицию и близкие ей СМИ, распространяющие, по его словам, лживую информацию о деятельности действующего кабмина.

Словакия с февраля 2022 года направила Украине 13 пакетов военной помощи на общую сумму 671 млн евро. Правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти осенью 2023 года, в ноябре того же года отвергло предложенный прежним кабмином 14-й пакет военной помощи этой стране на сумму 40,3 млн евро. Теперь, согласно агентству, Братислава направит Киеву 14-й пакет помощи и разрабатывает 15-й пакет. На Украину будет отправлена инженерная и строительная техника, включая пять машин для разминирования территории "Божена".