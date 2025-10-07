Эксперт Грейзиер: США признали, что F-35 не будет обладать всем обещанным потенциалом

Сотрудник Центра имени Стимсон назвал F-35 "военной катастрофой"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Правительство США признало, что истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 не будет обладать всем изначально обещанным потенциалом. Об этом говорится в авторской колонке директора программы исследований реформ в сфере национальной безопасности в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона Дэна Грейзиера, которая была опубликована порталом Responsible Statecraft.

Эксперт указывает, что в сентябре Управление по подотчетности правительства (GAO) при Конгрессе США опубликовало доклад, оценив ход реализации программы производства самолета F-35, способного нести в том числе ядерное оружие. В документе GAO (главный контрольно-ревизионный орган Конгресса) говорится, что "амбициозные обещания" производителя самолета - корпорации Lockheed Martin - не будут реализованы, пишет Грейзиер, являющийся капитаном Корпуса морской пехоты США в отставке, принимавшим в свое время участие в военных операциях в Афганистане и Ираке.

По свидетельству специалиста, "должностные лица, занимающиеся этой программой, отказываются от планировавшихся для самолетов [F-35] боевых возможностей". Они уточнили, что у самолета "не окажется всех боевых возможностей", которые должны были стать "частью изначальной модификации", отмечает сотрудник Центра имени Стимсона. "Данное заявление является глубоким признанием того, что F-35 никогда не достигнет потенциала, который намечался для программы [его создания]", - указывает Грейзиер.

С его точки зрения, "признание, что программа не способна производить обещанные самолеты, - это в действительности признание того, что весь проект является провалом". "F-35 является не только военной катастрофой. Он может также стать катастрофой для международных отношений [США]", - подчеркивает эксперт. "Когда в следующий раз американцы попробуют продать за рубежом "трансформационное" оружие, им не следует удивляться, если потенциальный покупатель будет выражать скептицизм. Те, кто приобрел F-35, заплатили кучу денег сверх изначально установленной цены, получив лишь часть обещанных возможностей. США в предстоящие годы могут столкнуться с сокращением рынка оружейного экспорта", - убежден специалист.