Оппозиция потребовала от Макрона назначить премьер-министра из левого лагеря

Представители левых сил также призвали президента Франции изменить политический курс

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Левая оппозиция в парламенте Франции потребовала от президента республики Эмманюэля Макрона назначить премьер-министра из левого лагеря.

"Макрон должен назначить премьер-министром представителя левого лагеря", - отмечается в совместном коммюнике входящих в альянс "Новый народный фронт" Социалистической партии, Французской компартии, "Экологистов" и других левых сил.

Документ был опубликован на странице Французской компартии в X после встречи в Париже представителей левых сил. В коммюнике они также призвали Макрона изменить политический курс, строгое следование которому со стороны президента, по их мнению, "лишь усугубляет кризис".

На внеочередных парламентских выборах, которые прошли в 2024 году, наибольшее число мандатов (182) в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) получила левая коалиция "Новый народный фронт", оставив позади правящий центристский альянс "Вместе за республику" (168 мандатов). "Национальное объединение", фаворит первого тура выборов, финишировало на выборах лишь третьим, получив вместе с союзниками из числа "Республиканцев" 143 места в новом парламенте. Для абсолютного большинства соперничающим блокам необходимо было получить не менее 289 мест.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина. В понедельник вечером Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до среды новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны". В случае провала этих переговоров он пообещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера.