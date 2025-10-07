Власти США не видят необходимости в проведении ядерных испытаний

Такое мнение выразил кандидат на пост замглавы Национального управления ядерной безопасности по оборонным программам Дэвид Бек

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не видит никакой технической необходимости в возобновлении испытаний ядерного оружия. Об этом заявил кандидат на пост заместителя руководителя Национального управления ядерной безопасности по оборонным программам Дэвид Бек.

"Насколько мне известно, согласно общедоступной информации, нет никаких причин технического характера для проведения подземного или наземного испытания", - сказал он на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. "По моим данным, нет планов проведения наземных взрывов какого-либо типа", - добавил Бек. Управление входит в структуру Министерства энергетики США.

Глава управления Брэндон Уильямс также ранее выступил против возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия. Он отмечал в апреле, что готов давать соответствующие рекомендации Белому дому. На проведении ядерных испытаний настаивал, к примеру, летом 2024 года бывший помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он находился на госслужбе в 2019-2021 годы. Действующий американский лидер Дональд Трамп тогда был 45-м президентом США. В статье, опубликованной в июне 2024 года в журнале Foreign Affairs, О'Брайен высказался за возобновление в США ядерных испытаний в контексте противостояния с Россией и Китаем.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС в апреле не исключил возобновления Россией ядерных испытаний в качестве ответа на потенциальные аналогичные действия США.

Американская администрация признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Неваде 23 сентября 1992 года. Предыдущий руководитель управления Джилл Хруби подтвердила в ноябре 2024 года ТАСС, что техническая необходимость проводить ядерные испытания у Вашингтона отсутствует, невзирая на звучащие в Соединенных Штатах призывы к их возобновлению.