МАГАТЭ получило уведомление России об ударе дрона по Нововоронежской АЭС

Генеральный директор этой международной организации Рафаэль Гросси, комментируя инцидент, подчеркнул, что "АЭС никогда не должны подвергаться атакам"

ВЕНА, 7 октября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что получило информацию от российской стороны об ударе украинского беспилотника по Нововоронежской АЭС. В результате атаки, произошедшей прошлой ночью, ядерная безопасность объекта не была скомпрометирована, говорится в заявлении международной организации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя инцидент, отметил, что "АЭС никогда не должны подвергаться атакам".

Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября. Как сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом", дрон был подавлен техническими средствами, после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6 произошла его детонация. В компании подчеркнули, что безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на ее промышленной площадке и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Нововоронежская атомная станция расположена на берегу реки Дон в 45 км к югу от Воронежа. Содержит четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200. Это первая АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Нововоронежская АЭС - крупнейший поставщик электроэнергии Воронежской области. На ее долю приходится 92% производства всех электростанций региона.