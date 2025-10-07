Журналист Херш: Трамп утратил способность "читать аудиторию"

В пример он привел 71-минутную речь президента США на базе в Куонтико, где он перешел к "смеси персонализированной истории и жалоб" и долго рассуждал об использовании его предшественником Джо Байденом авторучки для подписи документов, назвав это неуместным для той аудитории

Редакция сайта ТАСС

Сеймур Херш © REUTERS/ Yara Nardi

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на инсайдеров в Белом доме, заявил, что президент Дональд Трамп утратил свою способность "читать аудиторию", что вызывает опасения у его помощников.

"Наиболее важно то, что мне сказали, что Трамп, всегда мастерски обращавшийся с толпой, большой или маленькой, больше не в состоянии читать аудиторию - быстро оценивать аудиторию и позволять своим инстинктам шоумена взять верх и вовлечь ее", - пишет лауреат Пулитцеровской премии в своем блоге на платформе Substack, анализируя недавнее выступление Трампа перед военным руководством.

В качестве примера он приводит 71-минутную речь президента на базе в Куонтико, где Трамп вместо обсуждения внешней политики с генералами и адмиралами перешел к "смеси персонализированной истории и жалоб". В частности, он "долго и несвязно" рассуждал об использовании его предшественником Джо Байденом авторучки для подписи документов, что, по мнению Херша, "было неуместно для данной аудитории".

По словам журналиста, именно эта неспособность сосредоточиться и "читать аудиторию" заставляет некоторых людей в Белом доме считать, что умственные способности президента "заметно ослабли". Херш отмечает, что в отличие от ситуации с Байденом, в которой чиновники молчали, в этом случае в администрации Трампа инсайдеры начали делиться своими опасениями с посторонними.