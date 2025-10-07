Воздушное пространство Латвии вблизи границы с РФ будут закрывать до 12 октября

Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Частичное закрытие воздушного пространства Латвии у границы с РФ и Белоруссией в вечерние и ночные часы будет действовать как минимум до конца текущей недели. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах страны.

"Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлен пока до утра воскресенья, 12 октября", - сказал собеседник агентства, напомнив, что изначально запрет устанавливался до утра 8 октября. По его словам, аналогичные меры действуют на границе с Литвой и Эстонией. "Исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс отмечал, что приграничное воздушное пространство останется закрытым в темное время суток с 20:00 до 07:00 (совпадает с мск) до особого распоряжения.

Соседняя Эстония также ограничила полеты вдоль границы с Россией и Латвией на высоте до 1 км в вечерние и ночные часы. Причем изначально введенное 19 сентября ограничение было рассчитано до 30 сентября, однако затем было продлено до 23 октября. Оно действует ежедневно с 17:00 по всемирному времени (20:00 мск) до 04:00 по всемирному времени (07:00 мск). "В установленное время всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено летать в данном районе без специального разрешения полиции и пограничной службы", - сказал ранее собеседник ТАСС в авиадиспетчерской службе Таллина.