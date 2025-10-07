Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем
Редакция сайта ТАСС
19:51
ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, однако "очень разочарован" руководством России в вопросе украинского конфликта.
Об этом он сказал журналистам в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.
"У меня очень хорошо получается ладить с [президентом России Владимиром] Путиным, и я думал, что это было бы..." - сказал президент, не закончив фразу. В связи с этим он заявил, что "очень разочарован" шагами руководства России, касающимися Украины. От более развернутых высказываний насчет украинского конфликта Трамп воздержался.