Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем

От более развернутых высказываний насчет украинского конфликта американский лидер воздержался

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, однако "очень разочарован" руководством России в вопросе украинского конфликта.

Об этом он сказал журналистам в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

"У меня очень хорошо получается ладить с [президентом России Владимиром] Путиным, и я думал, что это было бы..." - сказал президент, не закончив фразу. В связи с этим он заявил, что "очень разочарован" шагами руководства России, касающимися Украины. От более развернутых высказываний насчет украинского конфликта Трамп воздержался.