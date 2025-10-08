Reuters: США могут лишить зарплат отправленных в отпуск из-за шатдауна

Невыплата зарплат грозит примерно 700 тыс. госслужащих

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность лишить выплаты задним числом зарплат госслужащих, отправленных в отпуск из-за приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

По его данным, инициатива американской администрации не предусматривает обязательной выплаты зарплат отправленным в отпуск сотрудникам после завершения шатдауна. Таким образом, невыплата денежных средств угрожает примерно 700 тыс. госслужащих, отмечает Reuters.

В проекте документа, датированного 3 октября, юристы Белого дома, по свидетельству Reuters, настаивают на том, что закон, принятый во время первого президентского срока Трампа в 2019 году, не предусматривает автоматической выплаты зарплат и гласит, что любые выплаты должны быть одобрены Конгрессом США. Ранее во вторник Трамп заявил, что администрация США на фоне шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств и свернуть ряд государственных программ. Кроме того, он фактически не исключил, что какой-то части сотрудников американских ведомств после возобновления финансирования правительства не будет выплачена задним числом зарплата.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, в первый президентский срок Трампа.