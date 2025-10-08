CBS: глава Нацразведки США намерена выявлять утечки в СМИ с помощью полиграфа

В своем приказе Тулси Габбард подчеркнула, что тестирование станет обыденным в расследованиях по линии контрразведки, сообщает телеканал

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард распорядилась проверять сотрудников на детекторе лжи по вопросам утечки данных в СМИ. Об этом сообщил 7 октября телеканал CBS News со ссылкой на источники в ведомстве.

По их словам, Габбард в своем приказе подчеркнула, что тестирование на полиграфе для выявления утечек данных в СМИ станет более обыденной практикой в расследованиях по линии контрразведки. Вместе с тем, как заявили собеседники телеканала на условиях анонимности, "хотя у правительства Соединенных Штатов есть право на сокрытие информации, у общества есть право знать" о некоторых делах разведывательного ведомства.

Канцелярия директора американской Нацразведки в свою очередь заявила, что Габбард не предложила ничего нового, а лишь подчеркнула значимость существующих практик. Речь, уточнили в ее офисе, не идет о проверках на полиграфе в случайном порядке, лишь о возможности их сопряжения с деятельностью контрразведки.

CBS News также обращает внимание, что, хотя администрация президента Дональда Трампа и стала бдительнее относиться к утечкам в прессу, предыдущие лидеры безотносительно их партийной принадлежности также боролись с потенциально угрожающим национальной безопасности раскрытием информации в СМИ.