Экс-премьер Филат: Санду на выборах искупала молдаван в "цистерне лжи"

Жителей республики пугали "российской угрозой" и "закрытием границ с ЕС", отметил политик

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее покровители в Брюсселе "искупали во лжи" граждан республики, пугая их "российской угрозой" и "закрытием границ с ЕС" в ходе прошедших 28 сентября выборов в парламент. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, комментируя итоги выборов в Молдавии и Чехии.

"<...> В Молдове выборы рассматривались [Брюсселем] как битва за последнюю пядь европейской земли. Выборы в Чехии прошли по тому же сценарию: Кремль, гибридная война и т. д., но победил на них "трампист" и "орбанист", и, на секундочку, миллиардер Андрей Бабиш", - написал в Telegram-канале Филат. Он заметил, что на выборах в Чехии руководство ЕС не грозило гражданам этой страны "закрытием фондов и границ", как это происходило в Молдавии.

"Мы хотя бы осознаем, в какой цистерне лжи нас искупали и как виртуозно нас развела пара заезжих электоральных наперсточников? Стыдно не падать, стыдно валяться!" - отметил Филат.

По итогам выборов правящая Партия действия и солидарности, учрежденная Санду, получила 55 мандатов в 101-местном парламенте. Оппозиция обвинила власти в фальсификации результатов выборов и намерена оспорить их в суде.