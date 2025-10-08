Медведчук счел, что Европа семимильными шагами идет к войне

Антироссийское безумие даром для ЕС не проходит, добавил глава движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Европа повторяет украинский сценарий и семимильными шагами идет к войне. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"В Европе продолжает работать украинский сценарий, когда партия мира уничтожается вместе с оппозиционными СМИ, политики, требующие от властей мирных переговоров, объявляются предателями и иностранными шпионами, население запугивается и лишается конституционных прав. А затем начинается война, уносящая жизни и разрушающая страны", - написал он в своей авторской статье на "Смотрим.ру".

По словам политика, военная истерия в Европе в самом разгаре. К примеру, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что у немецкой разведки якобы есть доказательства подготовки России к нападению на НАТО.

"Европа семимильными шагами идет к войне", - указал Медведчук.

При этом, продолжил он, еврокомиссар не упоминает того, что Европа финансирует войну на Украине, и без этого финансирования она давно бы закончилась. ЕС финансирует убийства не только российских солдат, но и мирных жителей РФ, и при этом упрекает Москву в наращивании военного потенциала, отметил политик.

"Получается, что политическая элита Европы уже согласилась на войну и не видит альтернативы. А те немногие, кто призывает с парламентских трибун опомниться, объявляются предателями и подвергаются репрессиям. При этом антироссийское безумие даром для ЕС не проходит, - обратил внимание он. - Антироссийская истерия экономически укрепляет Глобальный Юг и обескровливает Европу".