Новая военная стратегия Молдавии ставит своей целью интеграцию в систему обороны ЕС

Документ поддержит национальные усилия по присоединению к Европейскому союзу через интеграцию возможностей вооруженных сил в европейскую архитектуру безопасности и обороны

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Интеграция в систему безопасности ЕС является целью новой военной стратегии Молдавии. Как сообщает корреспондент ТАСС, об этом говорится в новой военной стратегии на 2025-2035 гг., которая была утверждена на заседании правительства.

"[Стратегия] поддержит национальные усилия по присоединению к Европейскому союзу через интеграцию возможностей вооруженных сил в европейскую архитектуру безопасности и обороны, приведение национальной правовой базы в сфере обороны в соответствие с передовой практикой государств - членов ЕС, <...> участие в совместных усилиях ЕС по восстановлению региональной и международной стабильности, включая расширение участия Республики Молдова в международных миссиях и операциях под эгидой ЕС", - говорится в документе.