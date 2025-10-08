Эрдоган назвал ОТГ стратегической платформой взаимодействия

Страны организации "готовы к любой ситуации", отметил турецкий президент

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Turkish Presidency via AP, Pool

СТАМБУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Организацию тюркских государств (ОТГ), саммит которой прошел в Азербайджане 7 октября, стратегической платформой взаимодействия.

"ОТГ теперь не только культурное объединение. Это стратегическая платформа взаимодействия. Напряженность в мире затрагивает всех, и страны - члены ОТГ не являются исключением. Учитывая близость к зонам конфликтов, можно сказать, что наше "семейное объединение" подвержено этим напряженностям в большей степени, чем другие страны мира", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

По словам турецкого лидера, страны ОТГ "готовы к любой ситуации". "Мы обсуждаем многоплановое сотрудничество во всех сферах - от разведки и пограничной безопасности до киберпространства. В мире наблюдается тенденция к увеличению расходов на оборону и принятию мер по укреплению безопасности. Как ОТГ мы также предпринимаем шаги в этом направлении", - отметил Эрдоган.

Организация тюркских государств - международная организация, созданная с целью расширения взаимодействия тюркоязычных стран в сферах политики, экономики, науки, образования, транспорта и туризма. Ее членами являются пять стран: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, наблюдателями - Венгрия, Туркмения и непризнанная международным сообществом Турецкая республика Северного Кипра.