Губернатор Иллинойса назвал отправку Нацгвардии в Чикаго деменцией у Трампа

Джей Роберт Прицкер заявил, что президент США не в курсе текущих событий

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер считает, что президент США Дональд Трамп решил отправить бойцов Национальной гвардии для борьбы с преступностью в Чикаго, поскольку страдает от деменции и не может избавиться от навязчивых мыслей.

"Это человек, страдающий деменцией. У него что-то засело в голове, и он не может от этого избавиться. Он не читает. Он не в курсе текущих событий. Просто что-то в глубине его сознания заставляет отдавать приказы о вводе войск в [некоторые] города", - сказал он в интервью газете Chicago Tribune.

Издание называет Прицкера одним из самых жестких критиков Трампа и потенциальным кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2028 году. Губернатор, несмотря на резкие выпады против президента, подчеркнул, что "не собирается вступать в войну" с администрацией США и "браться за оружие [для борьбы] с федеральным правительством". "Но мы следим за всем, что они делают, и используем полученную информацию, чтобы выиграть в суде", - добавил он.

Ранее директор ФБР Кэш Пател заявил, что порядка 110 тыс. человек состоят в уличных бандах в Чикаго, население которого составляет примерно 2,7 млн. Пател подчеркнул, что считает крайне необходимым усилить силовиков в Чикаго за счет развертывания сил Национальной гвардии. По его мнению, те политики, которые выступают против подобных решений, подыгрывают преступникам.

4 октября Трамп распорядился направить 300 бойцов Нацгвардии в Чикаго для обеспечения безопасности агентов федеральных служб. Как сообщил позже телеканал NBC News, власти штата Иллинойс подали иск, пытаясь заблокировать решение Трампа о размещении бойцов Нацгвардии в городе.

Трамп в сентябре заявил, что задействует Нацгвардию для обеспечения правопорядка в Чикаго. Глава американской администрации не раз критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру". При этом, по данным ФБР, фактически уровень насильственной преступности в Чикаго в 2024 году снизился на 11% по сравнению с 2023 годом и почти в вдвое относительно показателей до пандемии COVID-19. Прицкер заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу.