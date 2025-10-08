Токаев создал рабочую группу для выработки предложений по парламентской реформе

Руководителем назначили государственного советника Ерлана Карина

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

АСТАНА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об образовании рабочей группы, которая будет вырабатывать предложения по парламентской реформе. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В целях выработки предложений по парламентской реформе, направленных на реализацию послания главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", образовать рабочую группу согласно приложению к настоящему распоряжению", - говорится в сообщении.

Руководителем рабочей группы назначен государственный советник Ерлан Карин. Его заместителями стали помощники президента Ержан Жиенбаев и Арман Кырыкбаев.

"В состав рабочей группы включены представители Мажилиса и Сената (нижняя и верхняя палаты - прим. ТАСС) парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в Мажилисе парламента. Кроме того, в рабочую группу включены руководители научных институтов, видные ученые, внесшие значительный вклад в развитие правовой системы нашей страны, специализирующиеся в области конституционного права, теории государства и права, а также эксперты и члены Национального курултая", - пояснили в пресс-службе. В составе группы нет имен председателей Мажилиса Ерлана Кошанов и Сената Маулена Ашимбаева.

Однопалатный парламент

Президент в послании народу предложил создать в Казахстане однопалатный парламент. По его словам, данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в обществе. Токаев предположил, что на это уйдет не менее года, а в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию. По мнению президента, однопалатный парламент следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции.

Сейчас парламент Казахстана состоит из двух палат. В Мажилисе 98 депутатов, 69 из них избирают по партийным спискам, 29 - по одномандатным округам. Срок полномочий составляет пять лет. Сенат состоит из 50 законодателей - по 2 от регионов страны, столицы и городов республиканского значения, еще 10 человек назначает президент. Срок полномочий достигает шести лет, половину сенаторов переизбирают каждые три года.