Большинство опрошенных украинцев считают, что "Слуги народа" мешают развитию

Работу фракции считают полезной 25% респондентов, говорится в исследовании Киевского международного института социологии

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Большинство украинцев полагают, что деятельность парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" не идет на пользу стране. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Деятельность фракции "Слуга народа" считают полезной 25% украинцев, а 52% считают ее препятствующей развитию государства. Примерно такие же показатели и у фракции партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 25% считают ее работу полезной, а 48% препятствующей развитию", - говорится в исследовании.

Как отмечается, 38% респондентов положительно оценивают деятельность фракции партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". 36% считают ее работу неудовлетворительной. Далее идет фракция партии "Голос", 33% считают ее деятельность полезной, а 27% думают наоборот. Что касается парламентской группы "Платформа за жизнь и мир", образованной на основе запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", то 15% опрошенных считают ее деятельность полезной, а 43% дали отрицательную оценку.

В КМИС отметили, что итоги "почти не изменились" по сравнению с февралем. Опрос проводился 19-28 сентября по телефону на основе случайной выборки номеров. Были опрошены 1 029 граждан Украины в возрасте от 18 лет, находящихся в стране. Статистическая погрешность не превышает 4,1 процентного пункта.