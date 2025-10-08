Экс-премьер Филипп: Макрон должен уйти в отставку после принятия бюджета

Выбрав такой вариант, президент Франции поступит в интересах государства и демократии, указал политик

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Оптимальным вариантом развития событий для президента Франции Эмманюэля Макрона был бы уход в отставку после того, как будет принят новый бюджет страны. Такое мнение высказал первый премьер-министр в администрации Макрона Эдуар Филипп, занимавший пост в 2017-2020 годах.

В интервью газете Le Figaro политик заявил, что, выбрав такой вариант, Макрон поступит в интересах государства и демократии, а также не позволит политическому кризису продолжаться еще полтора года - до президентских выборов, что может подорвать престиж страны.

"Он [Макрон] может сделать выбор в пользу достойного варианта, который позволит соблюсти порядок, если объявит, что уйдет в отставку в удобные ему сроки сразу после того, как будет принят новый бюджет", - сказал Филипп.

Другим вариантом, по мнению Филиппа, может стать организация референдума, в ходе которого на голосование будет вынесен вопрос об отставке Макрона. Однако в этом случае действующий президент Франции будет уже вынужден уйти, если выбор будет сделан в пользу его отстранения. При этом экс-премьер подчеркнул, что считает глупостью немедленное отстранение Макрона от власти, так как тогда вновь придется откладывать принятие нового бюджета.

6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции, на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям предыдущего кабмина. Отдельной критики удостоилось решение назначить на пост министра вооруженных сил бывшего главу министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра, на которого многие возлагают вину за тяжелое положение в экономике Франции. Лидеры оппозиционных партий потребовали отставки правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки Макрона.

Вечером того же дня Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до среды новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны". В случае провала этих переговоров он пообещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера.