ЕС намерен потратить на оружие и дроны €2,5 трлн до 2030 года

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс надеется, что в эту сумму будет включена часть замороженных активов ЦБ РФ

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает до 2030 года израсходовать на производство оружия, включая беспилотники и средства противодействия им, €2,5 трлн.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая в Страсбурге на слушаниях в Европарламенте по инцидентам с неопознанными дронами над Европой.

"До 2030 года у нас есть возможность израсходовать €2,5 трлн на различные оборонные нужды", - заявил Кубилюс. Он выразил надежду, что в эту сумму будет включена часть замороженных активов ЦБ РФ.

На саммите в Копенгагене 1 октября страны ЕС не смогли согласовать предложенную Еврокомиссией схему экспроприации российских активов. Против выступила Бельгия, которая опасается реакции России на такой шаг.