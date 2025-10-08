Петро: на Украине к колумбийцам относятся как к "низшей расе"

Президент Колумбии попросил наемников немедленно вернуться домой

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 октября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что с наемниками из этой южноамериканской страны на Украине обращаются как с представителями "низшей расы".

"Украинцы обращаются с колумбийцами как с низшей расой. Я прошу колумбийских наемников, которых привозят управляемые из Майами компании и которых используют как пушечное мясо, немедленно вернуться домой", - написал Петро в X.

5 октября журнал Semana сообщил, что группа из 40 колумбийцев, состоявших в рядах ВСУ, заявила о нарушении условий соглашений и невозможности покинуть территорию страны. Колумбийцы обратились к Петро и МИД своей страны с просьбой вмешаться и обеспечить им безопасность, возложив ответственность за происходящее на украинские власти и лично Владимира Зеленского.

Как отмечает Semana, в украинском конфликте могли участвовать более 1 тыс. граждан Колумбии. По оценкам издания, не менее 300 из них ликвидированы, а десятки числятся пропавшими без вести. Колумбийские власти неоднократно подчеркивали, что не поддерживают участие своих граждан в вооруженных конфликтах за рубежом и рассматривают подобную деятельность как незаконную.