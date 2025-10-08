Душанбе ожидает развития партнерства с Россией в военной области

Пребывание на территории Таджикистана 201-й российской военной базы и оптико-электронного узла подчеркивают высокий уровень военного сотрудничества, отметил министр обороны республики Эмомали Собирзода

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Душанбе ожидает развития партнерства с РФ в военной и военно-технической областях, заявил министр обороны Таджикистана Эмомали Собирзода.

"Мы придаем особое значение этому визиту и ожидаем дальнейшего развития стратегического партнерства с Российской Федерации в военной и военно-технической областях", - сказал генерал-полковник Эмомали Собирзода, его слова приводит Минобороны России.

Он также отметил, что пребывание на территории Таджикистана 201-й российской военной базы и оптико-электронного узла подчеркивают высокий уровень российско-таджикистанского военного сотрудничества. "В начале года мы подписали план стратегического партнерства между министерствами обороны и практически завершили разработку программы его реализации на 2026-2028 год. Провели ряд рабочих встреч и продолжили программу модернизации вооруженных сил Республики Таджикистан", - добавил министр обороны Таджикистана.