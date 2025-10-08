Les Echos: Макрон сравнялся с Олландом по уровню недоверия к нему французов

Президент Франции уступил в рейтинге даже подавшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Elabe

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Sarah Meyssonnier/ Pool via AP

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сравнялся по уровню "популярности" со своим предшественником Франсуа Олландом, считавшимся самым слабым главой государства в истории Пятой республики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Elabe для газеты Les Echos.

Так, 82% опрошенных выразили недоверие Макрону. Только 14% французов одобрили его деятельность на посту президента. С таким же итогом завершал свой мандат Франсуа Олланд в 2016 году, когда он был вынужден отказаться от попытки баллотироваться на второй срок из-за низкого рейтинга (ему не доверяли 82% сограждан).

Макрон уступил в рейтинге даже подавшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, чье правительство просуществовало менее 14 часов. Доверие Лекорню выразили 28% французов.

Наибольшей популярностью пользуются главные оппоненты Макрона - руководители правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (35%) и Жордан Барделла (39%).

В опросе, который проводился 7-8 октября, принял участие 1 001 человек в возрасте старше 18 лет.