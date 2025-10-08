Египет предложил ХАМАС не сдавать оружие, а приостановить его применение в Газе

Движение позитивно отреагировало на эту инициативу

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Египетские посредники на переговорах о прекращении огня в секторе Газа предложили палестинскому движению ХАМАС временно прекратить применение оружия в анклаве вместо того, чтобы сдавать его. Об этом сообщил глава Госинформслужбы Египта Дия Рашван.

"В вопросе разоружения ХАМАС могут возникнуть серьезные трудности, поэтому египетская сторона предложила приостановить применение оружия в Газе. Движение позитивно отреагировало на эту инициативу", - приводит его слова телеканал Al-Ghad.

Рашван выразил уверенность в том, что прибытие в Египет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера говорит о благоприятном ходе переговоров по Газе. Глава службы отметил, что стороны в настоящий момент обсуждают, как будут увязаны отвод израильских войск с территории анклава и освобождение удерживаемых там заложников.

Вечером 6 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками выступают представители Египта, Катара и США. В консультациях также принимает участие делегация Турции под руководством главы разведывательной организации Ибрагима Калына. ХАМАС и Израиль передали друг другу списки заложников и заключенных, которых планируется освободить.