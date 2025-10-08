Бундестаг отменил ускоренную процедуру получения гражданства ФРГ за три года

Теперь чтобы получить немецкий паспорт, необходимо легально прожить в стране не менее пяти лет

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Бундестаг (парламент ФРГ) отменил так называемую турбонатурализацию - ускоренную процедуру получения гражданства Германии за три года.

Теперь чтобы получить немецкий паспорт, необходимо легально прожить в стране не менее пяти лет. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (ХСС) пояснил, что натурализация - это завершение процесса интеграции, а не его начало. "Немецкий паспорт должен выдаваться как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции", - сказал он.

Таким образом, власти Германии полагают, что устойчивая интеграция в германское общество требует времени. Трех лет для этого недостаточно. За соответствующую поправку к закону о гражданстве проголосовали 450 депутатов Бундестага, против высказались 134 законодателя, еще двое воздержались.

Закон официально вступит в силу, когда будет опубликован в Вестнике федерального законодательства, то есть после того, как законопроект в своей финальной формулировке пройдет через Бундесрат и будет подписан президентом ФРГ.

В июне 2024 года в Германии вступил в силу закон об упрощении получения гражданства, предложенный ранее Социал-демократической партией Германии, партией "зеленых" и Свободной демократической партией. Он подразумевает, что все люди, которые уже прожили в стране несколько лет, работали и платили в ней налоги, могут стать гражданами Германии в упрощенном порядке. Вместо восьми лет, как было до сих пор, получить гражданство можно после пяти лет проживания в ФРГ, а в случае "особых интеграционных достижений" это возможно даже через три года. Кроме того, соискателям гражданства не нужно отказываться от паспорта той страны, из которой они приехали.

Новая правящая коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ изначально заявляла о планах внести поправки, которые предусматривают получение гражданства лишь через пять лет. 28 мая правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца приняло соответствующий законопроект, но его еще должен был одобрить Бундестаг. В то же время нынешняя коалиция сохранила такой пункт, как разрешение иметь два паспорта - Германии и той страны, откуда приехали мигранты.