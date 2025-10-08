МВД Грузии: число задержанных участников беспорядков увеличилось до 30

Как отметил замглавы министерства Александр Дарахвелидзе, они участвовали в штурме дворца президента

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Грузии еще 12 участников беспорядков, произошедших в Тбилиси 4 октября, общее число задержанных достигло 30. Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.

"В рамках расследования в результате интенсивных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали еще 12 человек", - заявил он.

Как отметил Дарахвелидзе, задержанные участвовали в штурме дворца президента. Они повалили ворота резиденции и попытались ворваться в нее. Правоохранители продолжают поиски других участников беспорядков.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в тот день свержение власти, со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Ранее сообщалось о 18 задержанных участниках беспорядков.