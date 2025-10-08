Трамп не исключил, что посетит сектор Газа в рамках визита на Ближний Восток

Президент США уточнил, что стороны "очень близки" к сделке об урегулировании ситуации в анклаве

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что в рамках планируемого визита на Ближний Восток посетит в том числе сектор Газа. Соответствующее заявление он сделал 8 октября во время общения с журналистами в Белом доме.

"Возможно, я сделаю это. Мы еще не приняли окончательного решения", - ответил Трамп на вопрос о возможности посетить палестинский анклав во время поездки на Ближний Восток. "Я, скорее всего, поеду в Египет, именно там сейчас все собрались", - добавил американский лидер.

На уточняющий вопрос Трамп отметил, что освобождение заложников радикальным палестинским движением ХАМАС не является обязательным условием для его поездки в регион. "Я думаю, что, возможно, поеду до того, как это случится. Или вскоре после этого", - заявил американский лидер. При этом он уточнил, что стороны "очень близки" к сделке об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Ранее Трамп заявил, что может 11 или 12 октября посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.