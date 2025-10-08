Трамп считает, что конфликт на Украине в конечном счете удастся урегулировать

Президент США выразил уверенность в возможности договориться с Россией

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду выразил убежденность в том, что украинский конфликт в итоге удастся урегулировать.

"Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией", - отметил он, говоря о конфликте. "Я думаю, что мы это урегулируем", - добавил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Американский лидер упомянул украинский конфликт, рассуждая о том, может ли он получить Нобелевскую премию мира. "Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой (конфликт в секторе Газа - прим. ТАСС)", - утверждал Трамп. "Не думаю, что кто-либо в истории урегулировал так много [конфликтов]. Но, возможно, они найдут причину не давать мне ее [премию]", - полагает американский лидер. Он ранее неоднократно давал понять, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира.