ООН намерена сократить число миротворцев на четверть

Сокращение вызвано недостаточным финансированием организации

ООН, 9 октября. /ТАСС/. ООН намерена в связи с проблемами с финансированием сократить около 25% участников миротворческих операций. Об этом заявил журналистам высокопоставленный чиновник всемирной организации.

По словам должностного лица, штат лиц, задействованных в миротворческих операциях по всему миру, "будет сокращен на 25%". Из-за недостаточного финансирования организации, указали во всемирной организации, "по грубым оценкам" в целом под сокращение попадут порядка 13-14 тыс. участников миротворческих миссий.

Чиновник также указал, что задержки в платежах и их отсутствие со стороны некоторых государств "напрямую подрывают" способность миротворческих миссий осуществлять свою деятельность.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, среди которых США, крупнейший донор, задолжавший около $3 млрд, включая $1,5 млрд по регулярному бюджету, и значительные суммы по миротворческим операциям.