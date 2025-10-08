ХАМАС подтвердил, что не откажется от национальных прав палестинского народа
Редакция сайта ТАСС
08 октября, 23:17
ТУНИС, 9 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что не откажется от прав палестинского народа на независимость и самоопределение.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.
"Мы подтверждаем, что жертвы нашего народа не будут напрасными и что мы останемся верны нашему обещанию и не откажемся от национальных прав нашего народа, включая свободу, независимость и право на самоопределение", - говорится в тексте.