ХАМАС подтвердил, что не откажется от национальных прав палестинского народа

Они включают свободу, независимость и право на самоопределение, говорится в заявлении радикальной группировки

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 9 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что не откажется от прав палестинского народа на независимость и самоопределение.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Мы подтверждаем, что жертвы нашего народа не будут напрасными и что мы останемся верны нашему обещанию и не откажемся от национальных прав нашего народа, включая свободу, независимость и право на самоопределение", - говорится в тексте.