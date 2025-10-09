Азаров рассказал, как Янукович обидел Лукашенко

Экс-президент Украины не стал приглашать белорусского президента на 25-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС под давлением европейских лидеров, сказано в книге бывшего украинского премьера

Редакция сайта ТАСС

Николай Азаров © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Отношения Украины и Белоруссии испортились в 2011 году из-за того, что экс-президент Украины Виктор Янукович не стал приглашать белорусского президента Александра Лукашенко на 25-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС под давлением европейских лидеров. Об этом пишет бывший премьер-министр Украины (2010-2014 годы), сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров в своей новой книге "Стратегия катастрофы", представленной в ТАСС.

"Виктор Янукович мне в частном порядке говорит: "Знаешь, Николай, у нас информация есть со стороны особенно западных стран, что если Лукашенко приедет на этот саммит, то он будет проигнорирован Западом. Есть решение по санкциям (санкции против Белоруссии, введенные в 2010-2011 годах после президентских выборов - прим. ТАСС) не поддерживать отношения". <...> Я свои аргументы привел, но внешнеполитическая деятельность относилась к прерогативе президента, и поэтому был проведен саммит, на который не приехал Лукашенко, потому что его не пригласили", - отметил он.

Экс-премьер добавил, что Янукович хотел пригласить Лукашенко на отдельное мероприятие по случаю годовщины Чернобыльской трагедии, на следующий день после отъезда европейских лидеров. "Он [Лукашенко] отказался участвовать", - отметил Азаров.

Азаров добавил, что "это был очень серьезный, обидный и недружественный шаг со стороны Украины". "Александр Григорьевич принял это как выпад в свою сторону в том числе", - указал он.

Экс-премьер добавил, что положительно оценивает деятельность Лукашенко, его работу в экономической сфере, усилия по укреплению Союзного государства. "Можно рассказывать, что Лукашенко уйдет, придет другой политик, прозападный. Если это произойдет, Белоруссия получит то же самое, что мы получили на Украине. Развал экономики, развал промышленности, конфликты. И [это] втравит страну в войну", - сказал он.