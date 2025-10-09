Times of Israel: на севере сектора Газа продолжаются бои

Официальный представитель Армия обороны Израиля Авихая Адраи рекомендовал не возвращаться на север анклава и не приближаться к зонам, где действуют военные

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Часть сектора Газа к северу от района Вади-Газа по-прежнему считается зоной боевых действий, возвращение мирных жителей туда крайне опасно. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Адраи.

"Силы ЦАХАЛ продолжают окружать город Газа, поэтому возвращение туда крайне опасно. Ради вашей безопасности до получения официальных указаний не возвращайтесь на север и не приближайтесь к районам, где действуют военные", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".